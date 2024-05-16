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URIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ КРЕМ SPF 50+ 100 мл - Львов (450490) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
981,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
1182,67
Экономия: -78,48 грн
1104,19 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
981,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
1092,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
981,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (2)
1092,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 100
Всего: упаковка (1)
981,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (2)
1092,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (1)
1115,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
1021,90 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
1146,15
Экономия: -34,38 грн
1111,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 31 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
1135,34
Экономия: -99,55 грн
1035,79 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
1067,72
Экономия: -7,05 грн
1060,67 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 2/4
Всего: упаковка (1)
1092,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
1062,61
Экономия: -13,56 грн
1049,05 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
996,16
Экономия: -2,91 грн
993,25 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
993,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
Всего: упаковка (2)
899,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (3)
1092,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 31 мин
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: упаковка (1)
981,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, просп. Соборности, 11
Всего: упаковка (1)
1092,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 31 мин
Волочиск, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
817,05 грн