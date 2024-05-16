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URIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ КРЕМ SPF 50+ 100 мл - Киев (450490) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
1092,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
1032,91 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
1029,97 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
1092,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
1227,15
Экономия: -36,81 грн
1190,34 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
899,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
1227,15
Экономия: -36,81 грн
1190,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
1146,15
Экономия: -34,38 грн
1111,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
899,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
1202,91
Экономия: -185,05 грн
1017,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
899,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
1227,15
Экономия: -36,81 грн
1190,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
Всего: упаковка (1)
1018,28 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 4
Всего: упаковка (1)
899,94 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Всего: упаковка (1)
899,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
1184,17
Экономия: -90,20 грн
1093,97 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (1)
951,06
Экономия: -42,26 грн
908,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
1034,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (1)
1214,50
Экономия: -222,77 грн
991,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (1)
1146,15
Экономия: -34,38 грн
1111,77 грн