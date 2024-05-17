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URIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ SPF 30 200 мл - Одесса (450475) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
1109,30 грн
Верона
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всего: упаковка (1)
1072,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
1109,30 грн
Валерия
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
1072,10 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
1072,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (3)
1109,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
1109,30 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
1072,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 26 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
1279,80
Экономия: -38,39 грн
1241,41 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
1109,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 26 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
1196,10
Экономия: -35,88 грн
1160,22 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
1196,10
Экономия: -35,88 грн
1160,22 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (2)
1196,10
Экономия: -35,88 грн
1160,22 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (2)
834,03
Экономия: -93,10 грн
740,93 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (1)
1279,80
Экономия: -38,39 грн
1241,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (2)
1196,10
Экономия: -35,88 грн
1160,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (3)
1004,88 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (2)
1012,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11-А
Всего: упаковка (1)
852,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
1196,10
Экономия: -35,88 грн
1160,22 грн