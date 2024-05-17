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URIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF 50+ 50 мл - Одесса (450498) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (1)
607,60 грн
Верона
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всего: упаковка (1)
607,60 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
607,60 грн
В других городах:
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
607,60 грн
Черноморская
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (4)
607,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
644,64
Экономия: -47,90 грн
596,74 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -20,17 грн
652,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (2)
643,27
Экономия: -43,42 грн
599,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (2)
656,23
Экономия: -45,78 грн
610,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
657,60
Экономия: -52,14 грн
605,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
603,17
Экономия: -50,97 грн
552,20 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
593,00
Экономия: -90,00 грн
503,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
655,29
Экономия: -120,22 грн
535,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
648,81
Экономия: -38,36 грн
610,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
644,39
Экономия: -55,75 грн
588,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
653,11
Экономия: -61,35 грн
591,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46
Всего: упаковка (1)
554,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
527,88 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -20,17 грн
652,13 грн