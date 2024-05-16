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URIAGE БАРЬЕСАН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF 30 50 мл - Киев (450467) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
509,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
537,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
506,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
590,20
Экономия: -89,43 грн
500,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
505,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
553,26
Экономия: -85,11 грн
468,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
Всего: упаковка (1)
504,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
582,60
Экономия: -44,38 грн
538,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 20-Б
Всего: упаковка (2)
500,11 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (1)
443,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
465,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
506,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 3/4
Всего: упаковка (1)
576,67
Экономия: -88,75 грн
487,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
547,88
Экономия: -67,19 грн
480,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (5)
493,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
537,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 93-А
Всего: упаковка (1)
538,23 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
Витамин
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Открыто Круглосуточно
Киев, просп. Соборности, 5
Всего: упаковка (1)
425,30 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
Всего: упаковка (1)
502,58 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (1)
504,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (1)
516,28 грн