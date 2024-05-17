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URIAGE БАРЬЕСАН ТЕРМАЛЬНЫЙ СПРЕЙ АВТОБРОНЗАНТ 100 мл - Одесса (450465) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
616,10 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (2)
616,10 грн
В других городах:
Лазурная
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Лазурная, 3/2-Н
Всего: упаковка (1)
616,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
607,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (2)
608,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
610,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
607,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
650,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (2)
386,03
Экономия: -18,94 грн
367,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
650,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (3)
615,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-А
Всего: упаковка (1)
585,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
573,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
653,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Сечевых Стрельцов, 4
Всего: упаковка (1)
651,99 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 27 мин
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (1)
615,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
605,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
704,93
Экономия: -45,15 грн
659,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
649,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
615,60 грн