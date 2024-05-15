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URIAGE БАРЬЕСАН ТЕРМАЛЬНЫЙ СПРЕЙ АВТОБРОНЗАНТ 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (450465) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
650,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (3)
606,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (2)
391,06
Экономия: -23,97 грн
367,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
650,15 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
607,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
610,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (2)
610,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
607,86 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
649,01 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
654,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
654,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (3)
648,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
654,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
611,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
611,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (2)
654,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
610,57 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (2)
607,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 29
Всего: упаковка (1)
608,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 71
Всего: упаковка (1)
655,88 грн