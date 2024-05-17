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URIAGE РОЗЕЛЬЯН СС КРЕМ SPF 30 40 мл - Запорожье (450420) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
679,00
Экономия: -88,00 грн
591,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
759,58
Экономия: -131,65 грн
627,93 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
641,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (2)
601,48 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
696,00
Экономия: -105,00 грн
591,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (3)
669,97 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
696,00
Экономия: -105,00 грн
591,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
641,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (2)
616,78 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
654,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
641,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
637,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (5)
720,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (3)
613,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
660,09 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 02 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
620,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
660,16 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (3)
660,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
641,62 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (3)
620,22 грн