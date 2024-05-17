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URIAGE BEBE ПЕРВЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КРЕМ ОТ МОЛОЧНЫХ КОРОЧЕК 40 мл - Запорожье (449927) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
369,92
Экономия: -44,52 грн
325,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
321,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
322,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
308,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
320,48 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (2)
342,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
345,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
310,16 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
324,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (3)
310,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 02 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
302,10 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 02 мин
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (2)
307,99
Экономия: -35,44 грн
272,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (3)
319,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (2)
349,83
Экономия: -28,29 грн
321,54 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (2)
343,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
321,58 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
342,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (2)
322,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
345,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 15-Б
Всего: упаковка (1)
318,26 грн