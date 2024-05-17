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URIAGE BEBE ПЕРВЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КРЕМ ОТ МОЛОЧНЫХ КОРОЧЕК 40 мл - Одесса (449927) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
339,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
374,90
Экономия: -55,35 грн
319,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
344,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
341,72 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
353,40 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
353,40 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
353,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
359,15
Экономия: -10,77 грн
348,38 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
353,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
326,75
Экономия: -9,80 грн
316,95 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
333,10 грн
В других городах:
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
353,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
Всего: упаковка (1)
342,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
341,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (2)
341,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
320,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
Всего: упаковка (2)
341,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (2)
319,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
341,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Героев Мариуполя, 1
Всего: упаковка (1)
322,19 грн