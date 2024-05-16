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URIAGE BEBE ПЕРВЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КРЕМ ОТ МОЛОЧНЫХ КОРОЧЕК 40 мл - Львов (449927) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
321,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
328,88 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
321,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
Всего: упаковка (1)
321,15 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
359,15
Экономия: -10,77 грн
348,38 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
384,75
Экономия: -11,54 грн
373,21 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 210
Всего: упаковка (1)
321,15 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (2)
384,75
Экономия: -11,54 грн
373,21 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 32 мин
Львов, ул. Стрыйская, 59
Всего: упаковка (1)
321,15 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
384,75
Экономия: -11,54 грн
373,21 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 32 мин
Сосновка, ул. Галицкая, 7
Всего: упаковка (1)
321,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (3)
316,62 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
343,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Радивилов, ул. Четвертного, 9-А
Всего: упаковка (1)
341,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (2)
321,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 32 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (2)
356,14
Экономия: -50,55 грн
305,59 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
310,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
374,76
Экономия: -74,66 грн
300,10 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
334,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
302,10 грн