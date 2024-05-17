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URIAGE BEBE ПЕРВЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 40 мл - Запорожье (449923) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Элитфарм
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
402,00
Экономия: -67,00 грн
335,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
387,11 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
404,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
397,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (2)
371,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
401,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
372,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
375,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
372,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 02 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
372,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
399,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
375,63 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется через 02 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
372,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
397,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (3)
397,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
372,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
397,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
400,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
371,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
397,50 грн