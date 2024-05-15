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URIAGE BEBE ПЕРВЫЙ УХОД ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЗОНЫ ПОДГУЗНИКОВ 100 мл - Харьков (449919) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
409,39 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
343,85 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
414,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
346,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
345,98 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
410,41 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
343,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
410,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
414,36 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
409,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
409,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
346,15 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
346,93 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (1)
343,61 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
343,12 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
342,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
375,40
Экономия: -27,92 грн
347,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
370,36
Экономия: -22,88 грн
347,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
416,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
398,77 грн