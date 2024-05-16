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Косметические средстваДетская косметикаURIAGE BEBE ПЕРВОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКОЦены в аптеках

URIAGE BEBE ПЕРВОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО 500 мл - Львов (449897) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
610,25 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
727,61
Экономия: -48,28 грн
679,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
691,58 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
610,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
576,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (2)
754,65
Экономия: -22,64 грн
732,01 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (2)
754,65
Экономия: -22,64 грн
732,01 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Лычаковская, 187
Всего: упаковка (1)
610,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
610,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 100
Всего: упаковка (1)
610,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (2)
754,65
Экономия: -22,64 грн
732,01 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Стрыйская, 103
Всего: упаковка (1)
610,25 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (1)
685,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Стрыйская, 76-А
Всего: упаковка (2)
712,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (2)
657,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Замарстыновская, 170-М
Всего: упаковка (1)
641,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
624,70 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
630,20 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
754,65
Экономия: -22,64 грн
732,01 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 33 мин
Сосновка, ул. Галицкая, 7
Всего: упаковка (1)
610,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (2)
556,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 33 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (2)
747,68
Экономия: -65,55 грн
682,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
735,73
Экономия: -53,60 грн
682,13 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
651,89 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
655,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
672,86 грн