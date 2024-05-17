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URIAGE ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПИРАНТ ТРОЙНОЙ СИЛЫ 50 мл - Запорожье (449824) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
403,94
Экономия: -65,31 грн
338,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
426,03
Экономия: -74,25 грн
351,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
395,86 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
397,00
Экономия: -66,00 грн
331,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
371,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
399,64
Экономия: -53,37 грн
346,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
426,40
Экономия: -80,13 грн
346,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
408,31
Экономия: -30,31 грн
378,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
397,00
Экономия: -66,00 грн
331,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
394,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (2)
408,66
Экономия: -66,12 грн
342,54 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
379,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
397,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
406,78
Экономия: -69,68 грн
337,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
437,59
Экономия: -85,81 грн
351,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
431,03
Экономия: -71,68 грн
359,35 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 02 мин
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (2)
425,87
Экономия: -74,09 грн
351,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
336,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (2)
408,35
Экономия: -79,09 грн
329,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
429,35
Экономия: -58,71 грн
370,64 грн