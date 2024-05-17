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URIAGE ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПИРАНТ ТРОЙНОЙ СИЛЫ 50 мл - Одесса (449824) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
422,38
Экономия: -32,88 грн
389,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
405,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
404,63
Экономия: -47,22 грн
357,41 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
379,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
370,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (2)
408,43
Экономия: -43,31 грн
365,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
376,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
393,12 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (4)
406,70 грн
Валерия
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
406,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (2)
425,95
Экономия: -74,17 грн
351,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
424,76
Экономия: -19,73 грн
405,03 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (6)
406,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (4)
401,90
Экономия: -59,96 грн
341,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (2)
396,95
Экономия: -13,20 грн
383,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Педагогическая, 11
Всего: упаковка (2)
438,41
Экономия: -28,41 грн
410,00 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (3)
406,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
Всего: упаковка (1)
395,42
Экономия: -14,02 грн
381,40 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
406,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 28 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (2)
442,80
Экономия: -13,28 грн
429,52 грн