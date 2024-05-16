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URIAGE ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПИРАНТ ТРОЙНОЙ СИЛЫ 50 мл - Львов (449824) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
372,65 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
426,84
Экономия: -75,67 грн
351,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (4)
388,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
379,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (2)
414,45
Экономия: -12,43 грн
402,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
424,19
Экономия: -50,27 грн
373,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
442,80
Экономия: -13,28 грн
429,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
422,55
Экономия: -12,55 грн
410,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
397,80
Экономия: -31,70 грн
366,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
442,80
Экономия: -13,28 грн
429,52 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
372,65 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 29
Всего: упаковка (1)
405,59 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (1)
411,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (1)
398,50 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Замарстыновская, 170-М
Всего: упаковка (1)
392,10 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (3)
414,45
Экономия: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
442,80
Экономия: -13,28 грн
429,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
343,16 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Всего: упаковка (1)
379,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (2)
367,28 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 145
Всего: упаковка (1)
379,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 33 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
410,54
Экономия: -58,14 грн
352,40 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
Всего: упаковка (1)
427,18
Экономия: -27,02 грн
400,16 грн