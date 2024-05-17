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URIAGE ПЕРВЫЙ ЭКСТРА МЯГКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МЛАДЕНЦЕВ 200 мл - Запорожье (449813) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
448,24
Экономия: -28,64 грн
419,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
442,66
Экономия: -79,71 грн
362,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
383,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 03 мин
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (2)
443,64
Экономия: -38,94 грн
404,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
382,29 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
385,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
382,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
397,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
401,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
425,59
Экономия: -41,59 грн
384,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (4)
415,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 03 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
361,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
454,20
Экономия: -75,91 грн
378,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 03 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (3)
383,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
413,34
Экономия: -65,23 грн
348,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (3)
386,44 грн
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Открыто Закроется через 03 мин
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
411,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
412,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
385,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 03 мин
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
411,22 грн