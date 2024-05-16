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URIAGE ПЕРВЫЙ ЭКСТРА МЯГКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МЛАДЕНЦЕВ 200 мл - Львов (449813) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
382,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
443,50
Экономия: -29,43 грн
414,07 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
382,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
382,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (3)
460,40
Экономия: -13,81 грн
446,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
440,74
Экономия: -52,23 грн
388,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
439,04
Экономия: -48,82 грн
390,22 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
460,40
Экономия: -13,81 грн
446,59 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 100
Всего: упаковка (1)
382,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
460,40
Экономия: -13,81 грн
446,59 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Вашингтона, 8
Всего: упаковка (1)
382,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Стрыйская, 103
Всего: упаковка (1)
382,75 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
Всего: упаковка (1)
383,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (2)
418,50 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
400,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (2)
392,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Зеленая, 151
Всего: упаковка (1)
381,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
391,70 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
382,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
370,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (1)
338,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 33 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (2)
455,73
Экономия: -39,95 грн
415,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
371,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (2)
419,76
Экономия: -30,58 грн
389,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
361,46 грн