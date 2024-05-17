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URIAGE EAU THERMALE КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл - Одесса (449793) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
225,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
241,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (2)
243,00
Экономия: -16,82 грн
226,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
242,17
Экономия: -22,21 грн
219,96 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (3)
261,72
Экономия: -23,32 грн
238,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
241,79
Экономия: -31,41 грн
210,38 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 1
Всего: упаковка (1)
245,09
Экономия: -21,16 грн
223,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Измаил, ул. Авраамовская, 62/64
Всего: упаковка (1)
226,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
240,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (1)
198,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
246,70
Экономия: -21,60 грн
225,10 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
218,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 135
Всего: упаковка (2)
248,94
Экономия: -23,84 грн
225,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (2)
204,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
198,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 28 мин
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (2)
218,04 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
219,50 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
232,00
Экономия: -31,00 грн
201,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46
Всего: упаковка (1)
208,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
259,37
Экономия: -41,21 грн
218,16 грн