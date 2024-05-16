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URIAGE EAU THERMALE ОБОГАЩЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 40 мл - Львов (449787) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
555,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
604,80
Экономия: -18,14 грн
586,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (2)
648,00
Экономия: -19,44 грн
628,56 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (2)
648,00
Экономия: -19,44 грн
628,56 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (2)
583,70 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Тернопольская, 21-Е
Всего: упаковка (1)
534,70 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
560,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
555,50 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Любинская, 104
Всего: упаковка (1)
588,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Городоцкая, 212
Всего: упаковка (1)
557,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Зеленая, 151
Всего: упаковка (1)
536,60 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
604,80
Экономия: -18,14 грн
586,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
604,80
Экономия: -18,14 грн
586,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (2)
539,11 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
557,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
508,82 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (3)
561,93
Экономия: -2,89 грн
559,04 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (3)
560,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, перек. Независимости / Мельника, 34-А/1
Всего: упаковка (1)
564,09
Экономия: -2,85 грн
561,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 164
Всего: упаковка (1)
508,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
Всего: упаковка (1)
508,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
594,08 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 33 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
542,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
474,88 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (1)
542,85 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Воли, 42
Всего: упаковка (1)
563,29 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (2)
561,89 грн