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URIAGE EAU THERMALE ОБОГАЩЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 40 мл - Харьков (449787) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
560,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (1)
541,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (3)
538,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
541,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
538,09 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 7
Всего: упаковка (1)
541,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 22-А
Всего: упаковка (2)
537,24 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (2)
540,34 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (1)
538,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Юрченко, 3
Всего: упаковка (1)
536,79 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев Украины, 30
Всего: упаковка (1)
536,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Петропавловская, 60
Всего: упаковка (1)
474,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
585,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
508,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
522,37 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (1)
541,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лубны, перек. Владимирский / Садовая, 54/2-Б
Всего: упаковка (1)
542,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
540,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
542,69 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
564,00
Экономия: -90,00 грн
474,00 грн