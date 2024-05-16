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URIAGE EAU THERMALE ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 40 мл - Львов (449783) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
466,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
546,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
560,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
584,33 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
648,00
Экономия: -19,44 грн
628,56 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
648,00
Экономия: -19,44 грн
628,56 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
560,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 100
Всего: упаковка (2)
546,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
648,00
Экономия: -19,44 грн
628,56 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
466,60 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
604,80
Экономия: -18,14 грн
586,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
604,80
Экономия: -18,14 грн
586,66 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 33 мин
Червоноград, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (1)
546,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
539,68 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 66
Всего: упаковка (1)
560,76
Экономия: -0,09 грн
560,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
541,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
559,68 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
556,75
Экономия: -2,01 грн
554,74 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (2)
561,31
Экономия: -1,89 грн
559,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
546,32 грн