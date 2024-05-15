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URIAGE EAU THERMALE ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 40 мл - Харьков (449783) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (14)
577,74 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
582,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
575,34 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
574,72 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
578,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
564,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
563,62 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (6)
522,95 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
576,03 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
521,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (2)
560,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (2)
541,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
574,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (2)
574,62 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
537,11 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
576,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
565,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 7
Всего: упаковка (1)
538,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 161
Всего: упаковка (1)
539,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 100
Всего: упаковка (1)
536,25 грн