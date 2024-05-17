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URIAGE EAU THERMALE ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ SPF 20 40 мл - Одесса (449770) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (2)
661,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
612,53 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (2)
738,45
Экономия: -22,15 грн
716,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 29 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
689,85
Экономия: -20,70 грн
669,15 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
Всего: упаковка (2)
659,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
662,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
611,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
657,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (2)
619,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Всего: упаковка (1)
541,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
616,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
659,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 23
Всего: упаковка (1)
575,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
611,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
662,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 15-Б
Всего: упаковка (1)
582,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
Всего: упаковка (1)
630,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
657,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (2)
658,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
617,72 грн