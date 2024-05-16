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URIAGE EAU THERMALE ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ SPF 20 40 мл - Львов (449770) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
611,55 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
611,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
633,08 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
611,55 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
689,85
Экономия: -20,70 грн
669,15 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
689,85
Экономия: -20,70 грн
669,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 100
Всего: упаковка (1)
611,55 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
689,85
Экономия: -20,70 грн
669,15 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
689,85
Экономия: -20,70 грн
669,15 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
689,85
Экономия: -20,70 грн
669,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 33 мин
Червоноград, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (1)
492,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
607,31 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 66
Всего: упаковка (1)
640,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (2)
613,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
595,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Всего: упаковка (1)
568,72 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
599,59
Экономия: -2,78 грн
596,81 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
541,66 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
541,65 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (2)
642,17
Экономия: -6,12 грн
636,05 грн