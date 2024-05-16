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URIAGE EAU THERMALE УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ 15 мл - Львов (449764) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
500,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
500,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
500,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
512,18 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
500,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
512,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
573,06
Экономия: -67,90 грн
505,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
570,85
Экономия: -63,48 грн
507,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (2)
536,86
Экономия: -38,12 грн
498,74 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 34 мин
Львов, ул. Лычаковская, 187
Всего: упаковка (1)
500,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 34 мин
Львов, ул. Вашингтона, 8
Всего: упаковка (1)
500,80 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 34 мин
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (1)
539,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 34 мин
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (1)
543,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 34 мин
Львов, ул. Зеленая, 151
Всего: упаковка (1)
495,60 грн
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется через 34 мин
Червоноград, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (1)
500,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
534,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Радивилов, ул. Четвертного, 9-А
Всего: упаковка (1)
532,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
498,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 34 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
553,62
Экономия: -48,54 грн
505,08 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
Всего: упаковка (1)
539,18
Экономия: -34,10 грн
505,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
516,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (1)
499,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
583,09
Экономия: -42,48 грн
540,61 грн