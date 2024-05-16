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URIAGE УВЛАЖНЯЮЩИЙ СТИК ДЛЯ ГУБ 4 г - Киев (449744) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
252,00 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
234,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (3)
234,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (1)
272,99 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
234,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Оболонская, 4-А
Всего: упаковка (1)
272,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
Всего: упаковка (1)
292,67
Экономия: -32,95 грн
259,72 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (2)
234,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 39-В
Всего: упаковка (2)
270,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Белецкого Академика, 11
Всего: упаковка (1)
271,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
257,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
288,01
Экономия: -25,81 грн
262,20 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
231,00
Экономия: -6,93 грн
224,07 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 96
Всего: упаковка (1)
234,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 11
Всего: упаковка (1)
271,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 3/4
Всего: упаковка (1)
284,78
Экономия: -43,83 грн
240,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
289,41
Экономия: -35,49 грн
253,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Змиенко Всеволода, 21
Всего: упаковка (1)
234,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
271,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, просп. Мартынова, 12
Всего: упаковка (1)
234,26 грн