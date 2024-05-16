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URIAGE БАРЬЕДЕРМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПОДСУШИВАЮЩИЙ ЦИКА-СПРЕЙ С Cu-Zn 100 мл - Львов (449724) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
445,45 грн
В других городах:
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
473,76 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
476,03 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
475,39 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, перек. Независимости / Мельника, 34-А/1
Всего: упаковка (1)
218,24
Экономия: -2,39 грн
215,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 164
Всего: упаковка (1)
429,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 34 мин
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (2)
445,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 34 мин
Тернополь, ул. Шептицкого, 2
Всего: упаковка (2)
445,45 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9
Всего: упаковка (1)
445,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 34 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (2)
445,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 34 мин
Тернополь, ул. Князя Острожского, 36
Всего: упаковка (1)
445,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 34 мин
Тернополь, просп. Злуки, 4-А
Всего: упаковка (1)
445,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 34 мин
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (3)
445,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 34 мин
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: упаковка (1)
445,45 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
393,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
490,21 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (1)
358,28 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 34 мин
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
472,55
Экономия: -0,36 грн
472,19 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 34 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
445,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 34 мин
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (1)
445,45 грн