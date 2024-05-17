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URIAGE БАРЬЕДЕРМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЦИКА-КРЕМ С Cu-Zn 40 мл - Запорожье (449721) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
388,52
Экономия: -67,85 грн
320,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
335,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
362,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
372,89
Экономия: -43,31 грн
329,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
388,86
Экономия: -53,61 грн
335,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
371,08
Экономия: -27,56 грн
343,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
324,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
335,63 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (4)
320,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
357,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
369,69
Экономия: -64,33 грн
305,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
358,69 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
364,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
398,65
Экономия: -63,40 грн
335,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 04 мин
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
362,40
Экономия: -56,51 грн
305,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
335,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
365,22
Экономия: -52,39 грн
312,83 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 04 мин
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
362,22
Экономия: -56,73 грн
305,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
391,81
Экономия: -65,67 грн
326,14 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (1)
319,50 грн