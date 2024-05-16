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URIAGE БАРЬЕДЕРМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЦИКА-КРЕМ С Cu-Zn 40 мл - Львов (449721) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
337,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
337,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
389,26
Экономия: -68,76 грн
320,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
337,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
345,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
337,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
337,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
337,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
Всего: упаковка (1)
337,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (2)
362,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (3)
376,65
Экономия: -11,30 грн
365,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
385,34
Экономия: -44,34 грн
341,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (2)
387,58
Экономия: -27,51 грн
360,07 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (2)
403,70
Экономия: -12,11 грн
391,59 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
337,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
403,70
Экономия: -12,11 грн
391,59 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
337,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 34 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (1)
376,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 34 мин
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (1)
364,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 34 мин
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (1)
367,00 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (2)
403,70
Экономия: -12,11 грн
391,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (2)
331,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (3)
358,56 грн