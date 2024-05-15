Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства для телаURIAGE БАРЬЕДЕРМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЦИКА-КРЕМ С Cu-ZnЦены в аптеках

URIAGE БАРЬЕДЕРМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЦИКА-КРЕМ С Cu-Zn 40 мл - Днепр (Днепропетровск) (449721) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
365,08
Экономия: -52,25 грн
312,83 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
335,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
363,20
Экономия: -57,31 грн
305,89 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
357,62 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
392,37
Экономия: -45,97 грн
346,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (4)
320,35 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
358,69 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
364,48 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
367,31
Экономия: -61,34 грн
305,97 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
366,37
Экономия: -60,88 грн
305,49 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
387,36
Экономия: -61,50 грн
325,86 грн
В других городах:
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (1)
319,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
362,19 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
321,19 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (2)
335,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
388,82
Экономия: -53,57 грн
335,25 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
390,65
Экономия: -69,98 грн
320,67 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
362,39 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
335,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
360,97
Экономия: -31,39 грн
329,58 грн