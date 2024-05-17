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URIAGE БАРЬЕДЕРМ ОЧИЩАЮЩИЙ ЦИКА-ГЕЛЬ С Cu-Zn 200 мл - Запорожье (449714) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
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Открыто Закроется через 04 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
449,00
Экономия: -59,00 грн
390,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
453,77
Экономия: -28,98 грн
424,79 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
501,78
Экономия: -90,35 грн
411,43 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
422,08 грн
Элитфарм
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Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
464,00
Экономия: -74,00 грн
390,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
516,32
Экономия: -59,98 грн
456,34 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
412,77 грн
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Открыто Закроется через 04 мин
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
458,86
Экономия: -34,07 грн
424,79 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
426,88 грн
В других городах:
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Открыто Закроется через 04 мин
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
511,87
Экономия: -67,60 грн
444,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
515,40
Экономия: -50,37 грн
465,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (4)
470,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
436,74 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 04 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
409,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
514,87
Экономия: -86,05 грн
428,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 04 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (2)
511,97
Экономия: -69,63 грн
442,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
500,57
Экономия: -79,00 грн
421,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (2)
506,03
Экономия: -36,65 грн
469,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
503,37
Экономия: -47,03 грн
456,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
453,73
Экономия: -36,70 грн
417,03 грн