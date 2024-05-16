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URIAGE БАРЬЕДЕРМ ОЧИЩАЮЩИЙ ЦИКА-ГЕЛЬ С Cu-Zn 200 мл - Львов (449714) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
420,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
502,74
Экономия: -33,36 грн
469,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
427,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
420,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
Всего: упаковка (1)
420,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
451,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (2)
499,61
Экономия: -59,21 грн
440,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
497,68
Экономия: -55,34 грн
442,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (2)
447,04
Экономия: -31,74 грн
415,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
420,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 29
Всего: упаковка (1)
478,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 34 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (1)
485,80 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 34 мин
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (1)
473,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 34 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
432,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
458,70 грн
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется через 34 мин
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (1)
447,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (2)
415,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
465,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Всего: упаковка (1)
427,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (2)
418,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (1)
365,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 145
Всего: упаковка (1)
427,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 34 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
461,36
Экономия: -40,45 грн
420,91 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Ивано-Франковск, ул. Ленкавского, 34
Всего: упаковка (1)
365,70 грн