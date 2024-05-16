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URIAGE БАРЬЕДЕРМ БАЛЬЗАМ ПРОТИВ ТРЕЩИН 40 мл - Киев (449706) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
491,65 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
538,65
Экономия: -107,70 грн
430,95 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
538,65
Экономия: -107,70 грн
430,95 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (2)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
538,65
Экономия: -107,70 грн
430,95 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
520,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
483,50 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 30
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
538,65
Экономия: -107,70 грн
430,95 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (2)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
466,52 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Соборности, 20
Всего: упаковка (1)
541,50 грн