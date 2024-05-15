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URIAGE БАРЬЕДЕРМ БАЛЬЗАМ ПРОТИВ ТРЕЩИН 40 мл - Харьков (449706) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (1)
418,00 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
418,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
Всего: упаковка (1)
418,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
418,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
633,22
Экономия: -122,96 грн
510,26 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
538,65
Экономия: -107,70 грн
430,95 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
538,65
Экономия: -107,70 грн
430,95 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
538,65
Экономия: -107,70 грн
430,95 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
538,65
Экономия: -107,70 грн
430,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (1)
565,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (2)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 30
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (2)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
646,70
Экономия: -129,30 грн
517,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
419,00 грн