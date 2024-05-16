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URIAGE БАРЬЕДЕРМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЦИКА-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 15 мл - Киев (449705) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Белецкого Академика, 11
Всего: упаковка (1)
322,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
Всего: упаковка (1)
315,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
323,26 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Европейская, 24-А
Всего: упаковка (1)
315,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:30
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 5
Всего: упаковка (1)
323,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (1)
307,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 21
Всего: упаковка (2)
331,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пухова, 142
Всего: упаковка (1)
270,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Житомир, ул. Тена Бориса, 2-А
Всего: упаковка (1)
301,40
Экономия: -20,57 грн
280,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 39
Всего: упаковка (1)
331,51
Экономия: -31,56 грн
299,95 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 40-А
Всего: упаковка (1)
315,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Коростень, ул. Сосновского, 42
Всего: упаковка (2)
305,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Пирятин, ул. Соборная, 34
Всего: упаковка (1)
329,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Варва, ул. Шевченко Тараса, 81
Всего: упаковка (1)
307,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (2)
329,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
Всего: упаковка (2)
305,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Киевская, 62
Всего: упаковка (1)
315,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (3)
328,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 51
Всего: упаковка (1)
328,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (1)
328,00 грн