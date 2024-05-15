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URIAGE БАРЬЕДЕРМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЦИКА-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 15 мл - Харьков (449705) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
315,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
320,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
321,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (1)
309,14 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 7
Всего: упаковка (1)
306,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 100
Всего: упаковка (1)
306,76 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 71
Всего: упаковка (1)
304,99 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (1)
328,85 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
306,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (1)
305,97 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 15
Всего: упаковка (2)
308,32 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 274
Всего: упаковка (1)
327,09 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Валки, пл. Центральная, 3
Всего: упаковка (2)
331,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (2)
307,66 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 37
Всего: упаковка (2)
308,55 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (2)
305,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
310,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Юрченко, 3
Всего: упаковка (1)
305,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев Украины, 30
Всего: упаковка (1)
305,34 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (1)
328,00 грн