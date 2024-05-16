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URIAGE БАРЬЕДЕРМ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 75 мл - Львов (449698) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 35 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (2)
419,80 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 35 мин
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (2)
406,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 35 мин
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (2)
397,50 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Стрыйская, 76-А
Всего: упаковка (1)
425,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 35 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
380,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
396,40 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
358,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
403,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
376,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
363,79 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
392,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
330,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
379,07 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (2)
387,67 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
363,48
Экономия: -0,01 грн
363,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 164
Всего: упаковка (1)
354,04 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
Всего: упаковка (1)
354,04 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
413,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Збараж, ул. Гралюка Романа, 2
Всего: упаковка (1)
419,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (2)
330,72 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Липинского, 7
Всего: упаковка (1)
330,72 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (2)
366,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 38
Всего: упаковка (1)
390,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 35 мин
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
330,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
Всего: упаковка (2)
378,18 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 35 мин
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (2)
366,37
Экономия: -2,25 грн
364,12 грн