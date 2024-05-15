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URIAGE КСЕМОЗ СИНДЕТ 200 мл - Харьков (449684) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
398,00
Экономия: -52,00 грн
346,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
416,00
Экономия: -70,00 грн
346,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
398,00
Экономия: -52,00 грн
346,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
378,00
Экономия: -32,00 грн
346,00 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-А
Всего: упаковка (1)
348,88 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 4/1
Всего: упаковка (2)
372,91 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:15
Рожище, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (2)
372,40 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 103
Всего: упаковка (1)
372,40 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 53/1
Всего: упаковка (1)
348,88 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом