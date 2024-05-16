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АНТИ-РУБЕЦ Mg++ ГЕЛЬ 20 мл от шрамов и растяжек - Киев (463036) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (8)
134,58 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (6)
127,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
Всего: упаковка (1)
135,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
136,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
134,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
135,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (2)
134,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 9-А
Всего: упаковка (2)
135,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Стальского, 22/10
Всего: упаковка (3)
135,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
127,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 9
Всего: упаковка (1)
135,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Приречная, 21
Всего: упаковка (2)
135,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лесной, 14
Всего: упаковка (2)
136,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (5)
136,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Данченко Сергея, 1
Всего: упаковка (1)
134,95 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (4)
127,00
Экономия: -3,81 грн
123,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 11
Всего: упаковка (1)
136,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (2)
134,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 45-А
Всего: упаковка (1)
135,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 14
Всего: упаковка (1)
136,10 грн