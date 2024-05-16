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АНТИ-РУБЕЦ Mg++ ГЕЛЬ 20 мл от шрамов и растяжек - Харьков (463036) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
134,97 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
135,98 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
134,67 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (4)
135,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
134,69 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
129,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (5)
135,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
135,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
150,78
Экономия: -20,34 грн
130,44 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (8)
151,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (1)
134,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
136,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
Всего: упаковка (1)
134,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
149,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
134,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
136,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 21
Всего: упаковка (1)
134,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 22-А
Всего: упаковка (1)
134,68 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (2)
135,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (3)
135,00 грн