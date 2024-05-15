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АНТИ-РУБЕЦ Mg++ ГЕЛЬ 20 мл от шрамов и растяжек - Днепр (Днепропетровск) (463036) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
135,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
149,96
Экономия: -11,06 грн
138,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
135,91 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
146,05
Экономия: -15,61 грн
130,44 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
134,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
Всего: упаковка (1)
135,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
Всего: упаковка (1)
135,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мира, 14-А
Всего: упаковка (1)
135,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-Л
Всего: упаковка (1)
135,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
Всего: упаковка (2)
147,60
Экономия: -8,70 грн
138,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (2)
149,90
Экономия: -11,00 грн
138,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 70
Всего: упаковка (1)
136,45 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Кринички, ул. Грушевского, 3-В
Всего: упаковка (1)
135,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Алмазная / Теннисная, 47/9
Всего: упаковка (2)
135,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (2)
135,41 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (2)
135,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
133,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Независимости, 156
Всего: упаковка (1)
135,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
135,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
Всего: упаковка (2)
134,86 грн