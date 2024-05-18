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БАЛЬЗАМ МИНТАЛОН ДЕТСКИЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ бальзам 30 г при ожогах, ранах, укусах насекомых - Запорожье (449264) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (2)
94,36 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Алмазная / Теннисная, 47/9
Всего: упаковка (1)
93,74 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Товарищеская, 39
Всего: упаковка (1)
94,33 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зачинаева, 20
Всего: упаковка (1)
94,95 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Нечая Данила, 11
Всего: упаковка (1)
94,47 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Илларионово, ул. Рабочая, 18
Всего: упаковка (2)
94,49 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
86,72 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 70
Всего: упаковка (1)
87,20 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (2)
94,54 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
94,55 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (2)
86,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
Всего: упаковка (2)
86,24 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Петрово, ул. Центральная, 31
Всего: упаковка (1)
94,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
Всего: упаковка (1)
94,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Сахновщина, ул. Центральная, 9
Всего: упаковка (1)
94,51 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Шевченко Тараса, 81/1
Всего: упаковка (1)
86,79 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кегичевка, ул. Защитников Украины, 1-Г
Всего: упаковка (1)
94,96 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Белики, ул. Пристанционная, 1-В
Всего: упаковка (1)
94,56 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 87
Всего: упаковка (1)
94,63 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Маслова Академика, 15/4
Всего: упаковка (2)
94,32 грн