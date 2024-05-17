Все аптеки Украины
Косметические средстваДетская косметикаБАЛЬЗАМ МИНТАЛОН ДЕТСКИЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ МИНТАЛОН ДЕТСКИЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ бальзам 30 г при ожогах, ранах, укусах насекомых - Одесса (449264) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (2)
94,77 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
94,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (2)
69,52 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Лиманка, просп. Гуляева Полковника, 111
Всего: упаковка (1)
94,51 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 119
Всего: упаковка (1)
93,83 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Доброслав, ул. Центральная, 58
Всего: упаковка (2)
87,15 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Березовка, пер. Шевченко Тараса, 4
Всего: упаковка (2)
94,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Цебриково, ул. Мира, 16
Всего: упаковка (1)
94,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Захаровка, ул. Одесская, -
Всего: упаковка (1)
94,32 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Любашевка, ул. Князя Владимира, 89
Всего: упаковка (1)
93,87 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Южноукраинск, бульв. Шевченко Тараса, 3-Т
Всего: упаковка (1)
94,85 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 33-Е
Всего: упаковка (1)
94,79 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Любашевка, ул. Софиевская, 54
Всего: упаковка (1)
87,21 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кривое Озеро, ул. Шевченко Тараса, 8-А
Всего: упаковка (2)
86,29 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Первомайск, ул. Винграновского Николая, 9-Б/2
Всего: упаковка (1)
94,14 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Побугское, ул. Первомайская, 16/3
Всего: упаковка (2)
87,12 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Измаил, ул. Торговая, 70
Всего: упаковка (2)
94,03 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Добровеличковка, ул. Центральная, 105
Всего: упаковка (1)
94,13 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
Всего: упаковка (1)
94,57 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (2)
86,61 грн