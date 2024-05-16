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БАЛЬЗАМ МИНТАЛОН ДЕТСКИЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ бальзам 30 г при ожогах, ранах, укусах насекомых - Харьков (449264) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
94,14 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
94,54 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
93,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 106
Всего: упаковка (2)
94,61 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (2)
93,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Амурский, 1
Всего: упаковка (1)
86,31 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
95,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 244
Всего: упаковка (1)
86,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 29
Всего: упаковка (2)
94,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
94,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 21
Всего: упаковка (1)
93,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 52-А
Всего: упаковка (1)
94,93 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 61-В
Всего: упаковка (1)
93,67 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Д
Всего: упаковка (2)
94,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 306
Всего: упаковка (1)
94,69 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Васищево, ул. Орешкова, 49-А
Всего: упаковка (2)
93,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Васищево, ул. Орешкова, 57-Б
Всего: упаковка (1)
94,97 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (2)
94,18 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Мудрого Ярослава, 20
Всего: упаковка (2)
93,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Валки, пер. Коржевский, 34
Всего: упаковка (1)
94,41 грн