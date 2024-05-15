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OPTI MIST NEO КРЕМ-ФЛЮИД ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ серии HIRUDO DERM ANTI AGE 22 мл - Днепр (Днепропетровск) (435528) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
181,62
Экономия: -22,02 грн
159,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
158,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
183,63
Экономия: -25,43 грн
158,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
184,68
Экономия: -20,70 грн
163,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
181,41
Экономия: -28,63 грн
152,78 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
158,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (4)
169,99
Экономия: -25,00 грн
144,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
181,91
Экономия: -25,11 грн
156,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
184,10
Экономия: -21,70 грн
162,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
158,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
186,46
Экономия: -23,36 грн
163,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
182,11
Экономия: -15,16 грн
166,95 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
184,29
Экономия: -27,49 грн
156,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
186,95
Экономия: -30,15 грн
156,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
181,04
Экономия: -20,04 грн
161,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
181,06
Экономия: -15,68 грн
165,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
145,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
183,19
Экономия: -24,99 грн
158,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
182,49
Экономия: -16,24 грн
166,25 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
185,17
Экономия: -16,64 грн
168,53 грн