Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломДезодорантыДезодорантыБАКВИЛАН АНТИ-ТРАНСПИРАНТЦены в аптеках

БАКВИЛАН АНТИ-ТРАНСПИРАНТ флакон стеклянный 75 мл - Запорожье (442158) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
227,56
Экономия: -26,06 грн
201,50 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
235,00
Экономия: -57,00 грн
178,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
214,86
Экономия: -13,33 грн
201,53 грн
Элитфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
221,00
Экономия: -43,00 грн
178,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
208,18
Экономия: -13,18 грн
195,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
195,27
Экономия: -6,27 грн
189,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (2)
207,58
Экономия: -13,58 грн
194,00 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (2)
218,14
Экономия: -24,24 грн
193,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
195,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
195,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
195,30 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
195,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
202,56
Экономия: -9,09 грн
193,47 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
195,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 46
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
195,30 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
195,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
195,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (4)
210,59
Экономия: -8,16 грн
202,43 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 35
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
195,30 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
195,30 грн