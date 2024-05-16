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БАКВИЛАН АНТИ-ТРАНСПИРАНТ флакон стеклянный 75 мл - Киев (442158) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
225,63
Экономия: -12,63 грн
213,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (15)
211,27
Экономия: -10,37 грн
200,90 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
246,40
Экономия: -59,81 грн
186,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: упаковка (1)
209,04
Экономия: -11,14 грн
197,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (1)
208,25
Экономия: -9,25 грн
199,00 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
211,23
Экономия: -19,36 грн
191,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (1)
204,73
Экономия: -10,73 грн
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (2)
203,16
Экономия: -10,26 грн
192,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
Всего: упаковка (4)
204,55
Экономия: -11,65 грн
192,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (1)
201,22
Экономия: -6,22 грн
195,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
212,73
Экономия: -19,10 грн
193,63 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
214,37
Экономия: -20,74 грн
193,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
Всего: упаковка (5)
203,87
Экономия: -14,61 грн
189,26 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (2)
246,40
Экономия: -35,32 грн
211,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (1)
220,19
Экономия: -12,29 грн
207,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (1)
203,87
Экономия: -8,57 грн
195,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (3)
218,61
Экономия: -9,71 грн
208,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (1)
225,61
Экономия: -24,08 грн
201,53 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
278,80
Экономия: -67,72 грн
211,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
Всего: упаковка (3)
215,69
Экономия: -6,79 грн
208,90 грн