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АВЕН КЛИНАНС ЭМУЛЬСИЯ МАТИРУЮЩАЯ 40 мл - Львов (764351) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 35 мин
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
546,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
495,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (3)
546,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (2)
546,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (2)
546,00
Экономия: -16,38 грн
529,62 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 35 мин
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
546,00
Экономия: -16,38 грн
529,62 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
463,35
Экономия: -13,90 грн
449,45 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (1)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (1)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (2)
546,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (2)
546,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
508,60
Экономия: -15,26 грн
493,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
546,00
Экономия: -16,38 грн
529,62 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 3
Всего: упаковка (1)
546,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
463,35
Экономия: -13,90 грн
449,45 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:30
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
546,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 35 мин
Тернополь, пл. Героев Евромайдана, 9
Всего: упаковка (1)
546,00 грн