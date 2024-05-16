АВЕН КЛИНАНС ЭМУЛЬСИЯ МАТИРУЮЩАЯ 40 мл - Львов (764351) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 12 аптеках
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Львов, ул. Госпитальная, 11
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Подорожник
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Львов, пл. Мицкевича, 6/7
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Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
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Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
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Сокольники, ул. Стрыйская, 30
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Яворов, ул. Тычины, 3
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Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
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Золочев, ул. Бандеры Степана, 3
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Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:30
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
1 социальна аптека
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Тернополь, пл. Героев Евромайдана, 9